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«Я вас проклинаю»: украинка эмоционально обратилась к россиянам с места «прилета» в Днепре

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  • 14.01.2023, 22:51
  • 1,356
«Я вас проклинаю»: украинка эмоционально обратилась к россиянам с места «прилета» в Днепре

В Днепре продолжается разбор завалов.

В субботу, 14 января, Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. В Днепре снаряд угодил в многоэтажку и полностью разрушил один из подъездов. Есть погибшие и раненые.

На месте «прилета» журналисты пообщались с женщиной, потерявшей сына в результате обстрела многоквартирного дома. Убитая горем мать обратилась к России.

«За что ты его погубил? Вы сюда приезжали, к нам в город, мы вас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи. Я вас проклинаю до седьмого поколения», - заявила женщина.

На опубликованных кадрах показано, что экстренные службы продолжают разбор завалов.

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