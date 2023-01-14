«Я вас проклинаю»: украинка эмоционально обратилась к россиянам с места «прилета» в Днепре 1 14.01.2023, 22:51

1,356

В Днепре продолжается разбор завалов.

В субботу, 14 января, Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. В Днепре снаряд угодил в многоэтажку и полностью разрушил один из подъездов. Есть погибшие и раненые.

На месте «прилета» журналисты пообщались с женщиной, потерявшей сына в результате обстрела многоквартирного дома. Убитая горем мать обратилась к России.

«За что ты его погубил? Вы сюда приезжали, к нам в город, мы вас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи. Я вас проклинаю до седьмого поколения», - заявила женщина.

На опубликованных кадрах показано, что экстренные службы продолжают разбор завалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».