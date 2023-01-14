Стало известно, какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре 14.01.2023, 23:02

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Она может оснащаться ядерной частью.

Российские террористы ударили по жилой многоэтажке в Днепре ракетой Х-22 - «убийцей авианосцев». Как сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, ракета Х-22 предназначена для поражения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью.

- Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре - это ракета Х-22, выпущенная с дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет. Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге. Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди... Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту, - заявил Игнат.

Кроме того, представитель украинских Воздушных сил отметил, что сегодня по Киеву и Харькову оккупанты ударили зенитными ракетами для поражения воздушных целей. Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей с тысячами поражающих элементов для того, чтобы уничтожать самолет, ракету, БПЛА или вертолет.

- Эти обломки летят на сотни метров, поражают мирное население. По городам стрелять - это чистой воды терроризм. Этими ракетами сегодня били по Киеву. И по Харькову тоже были в эти сутки удары именно этими комплексами, - добавил Игнат.

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