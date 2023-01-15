«Вагнер» заблокирован под Соледаром, посеревший Пригожин полетел к Путину» 15.01.2023, 1:10

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У главаря ЧВК «Вагнера» начались серьезные проблемы.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, судя по всему, потерпел поражение в противостоянии с военными. Это стало очевидно после решения Кремля назначить главой оккупационной армии РФ в Украине генерала Валерия Герасимова. Сегодня судьба «Вагнера» под большим вопросом, пишет dialog.ua со ссылкой на прокремлевские ресурсы.

Ресурс уверяет, что Пригожин якобы экстренно вылетел в Санкт-Петербург в надежде встретиться с российским диктатором Путиным. Он намерен решить судьбу своей ЧВК, которую якобы заблокировали кадровые войска РФ под Соледаром.

- Есть подозрения, что «Вагнер» будут сливать под военных, - написал ресурс, ссылаясь на источники.

По его данным, Пригожин от волнений якобы даже «посерел».

Ресурс также уверяет, что после боев под Бахмутом и Соледаром «вагнеровцы» понесли такие колоссальные потери, что им пришлось возобновить «рейды» по российским тюрьмам для набора нового «пушечного мяса». Однако особых успехов нет.

Он добавил, что Пригожин планировал пополнить ряды своей группировки так называемыми «500-ми» - военными-отказниками. Однако этот процесс застопорился.

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