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Назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру

  • 15.01.2023, 3:06
Назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру

Он уже бомбил Кременчуг.

Российские военные, 14 января, нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек. Обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

- Олег Тимошин - командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре, - написал Братчук.

Отмечено также, что он же отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

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