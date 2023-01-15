Генштаб ВСУ: Некоторые подразделения российских войск укомплектованы менее чем наполовину 15.01.2023, 4:11

Личному составу РФ запрещено покидать местоположение.

Российские оккупанты продолжают ежедневно нести потери в живой силе и это дается в знаки. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, из-за потерь укомплектование отдельных подразделений российской армии остается на уровне меньше 40%.

- Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это дается в знаки. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектованности отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, расположенных в районе Горловки Донецкой области. И это несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что личному составу запрещено покидать место расположения - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

В Генштабе ВСУ отмечают, что российская оккупационная власть на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривает категории граждан призывного возраста, которые ранее имели так называемую «бронь».

- В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены, - сказано в сообщении.

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