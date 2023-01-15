Украинский волонтер создал уникальные спальники для военных 15.01.2023, 5:00

Они подогреваются с помощью обычного пауэрбанка.

Чтобы бойцам в окопах было теплее, винницкий волонтер Григорий Жовмир сделал мешки с подогревом. Они - из прочной, водонепроницаемой ткани и подогреваются с помощью пауэрбанка.

Уже несколько десятков таких спальников - на передовой, а ателье Григория не успевает отшивать новые, чтобы удовлетворить спрос, говорится в сюжете ТСН.

В маленьком цеху работа не прекращается ни на минуту, четыре портнихи почти промышленными темпами шьют камуфлированные спальники на фронт. На первый взгляд - это обычный спальный мешок, но на самом деле он уникален. Над ним технологи работали несколько месяцев.

- Состоит из нескольких слоев. Это водонепроницаемая и ветроустойчивая ткань, термобарьер (фольга), после этого идет синтепон, а затем - 8 нагревательных элементов и искусственный мех, — говорит Жовмир.

Чтобы в спальнике работал обогрев, достаточно обычного пауэрбанка, именно он питает нагревательные элементы. Это все безопасно, ведь речь идет о напряжении в 12 вольт.

Часть спальников разработчик продает, чтобы закупить материалы для новой партии, их цена - 3 тысячи гривень - около 82 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».