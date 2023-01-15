Варварский удар РФ по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло
- 15.01.2023, 8:37
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Среди погибших есть ребенок.
Увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре 14 января. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий вражеского обстрела.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как проинформировали спасатели, по состоянию на шесть часов утра воскресенья, 15 января, подтверждена гибель 17 человек, из них 1 - ребенок.
Были спасены 38 человек (из них 6 детей). Количество раненых составляет 73 человека (из них 14 детей).
Все еще продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах.
Также продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.
Спасатели сообщили, что всего к работам привлечены 520 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС - 160 человек и 40 единиц техники. Также привлечены 4 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС из г. Ромны и 20 спасателей и 4 единицы техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС из Киева.
«В 07:00 планируется проведение ротации личного состава. Установлены 4 палатки ГСЧС и одна палатка от волонтеров (обеспечено питание). Психологами ГСЧС оказана помощь 40 пострадавшим», - говорится в оперативной информации.
Как сообщал сайт Charter97.org,14 января российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых перевалило за полсотни человек.
В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.
Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины, в многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области РФ. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.