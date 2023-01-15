Россия в последний момент отменила запланированный обмен пленными 15.01.2023, 8:41

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Что произошло?

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что в субботу, 14 января 2023 года, Россия отменила запланированный на этот день очередной обмен пленными.

«Сегодня (14 января – ред.) был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться», – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри. Для этого оккупанты используют горе семей, которое сами же и нанесли.

«Продолжается жестокая и кровавая война, которую начала путинская Россия. Как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных», – добавили в Координационном штабе.

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