«Режим Путина при смерти, это факт» 15.01.2023, 8:53

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Его обвал будет поэтапным.

Россия стоит на пороге грандиозных событий. Сейчас она на развилке, ей грозит три не очень приятных сценария: падение в тоталитаризм, крах путинского режима и распад на части. Они вполне реальны, считает российский блогер, политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Первый сценарий произойдет, если Путину и его компании удастся удержаться у власти, несмотря на военное поражение. Только тотальный террор внутри страны позволит диктатору сохранить за собой кресло.

Второй вариант - крушение путинского режима с сохранением у власти его так называемого «второго эшелона». При этом варианте Путин и его доверенные лица, потерявшие власть, будут назначены «козлами отпущения» за провалы и проблемы в стране.

Третий сценарий - приход к власти ультраправых популистов, которые приведут страну к коллапсу и распаду. При этом сценарии региональный сепаратизм усилится настолько, что национальные республики начнут отделяться от РФ.

Эль Мюрид отметил, что схватка системных группировок (Минобороны РФ) с ультраправыми популистами (главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным) уже началась. Ее исход определит, по какому пути пойдет Россия.

«Цель «ультрас» - убрать весь нынешний режим… Если поражение произойдет обвальным образом, скажем, Киев сумеет не просто разгромить российскую группировку на Юге, а еще и на ее плечах ворваться и захватить Крым, тогда российские ультрас однозначно получат поддержку «глубинного народа»... Чтобы взять власть, людям типа Пригожина выгодно, чтобы Путин потерял Крым», - рассказал Эль Мюрид.

Он уверен, что путинский режим удержаться у власти не сможет. Будущего у него нет. «Режим в его нынешнем виде при смерти - факт», - сообщил российский блогер.

Он добавил, что обвал будет поэтапным. Первый этап, с его слов, это противостояние ультраправых популистов с властями.

Второй этап имеет два варианта: либо приход к власти «ультрас» с быстрым коллапсом страны, либо ликвидация «ультрас».

Спасти путинский режим, со слов Мюрида, может только разгром Украины и победа в войне. Но он считает более вероятным сценарий прилета марсиан.

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