В России жестко потроллили ликвидированного в Украине «вагнеровца» 5 15.01.2023, 9:00

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На официальном мероприятии возле его «мемориальной доски» дети спели блатной куплет.

Во время торжественного открытия мемориальной доски ликвидированного в Украине «вагнеровца» из числа зэков в Саратове участники мероприятия пели «Скажу ворью без мата», пишет BBC.

Денис Ковырзин отбывал срок в колонии строгого режима за убийство человека, когда его завербовали в «вагнеровцы». В апреле 2022 года Ковырзин был успешно ликвидирован.

Также журналисты узнали, что в прошлом – еще до тюрьмы – Ковырзин служил в Росгвардии и воевал в Чечне.

Однако российская пропаганда сделала из него «героя-освободителя». И уже зимой власти Саратова установили ему и еще одному оккупанту Игорю Смирнову почетную доску в родной школе.

Школьники с георгиевскими ленточками принесли к стене корзины цветов и пропели куплет из песни «Я внук того солдата», в которой есть и такие строки: «Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, Цхинвали отстоявшего, Пальмиру и Донбасс». «Скажу ворью без мата, - старательно выводили дети, - что вороньем кружит…».

Признание в защиту «того солдата» актуализировали, пишет BBC: вместо «Ромки и Санька» из текста песни хор славил «Дениса, Игорька».

На митинге во дворе школы выступали чиновники и крепкие мужчины в камуфляже. Вспоминали «заслуги ребят при жизни», а областной депутат, бывший спецназовец и Герой России в краповом берете советовал школьникам «знать героев в лицо».

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