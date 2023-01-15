Украина готовит «операцию возмездия» против известных россиян 8 15.01.2023, 9:13

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Сторонники войны заплатят сполна.

Власти Украины намерены привлечь к ответственности российскую так называемую «культурную элиту», которая помогала Кремлю разжигать ненависть и войну.

Речь идет о пропагандистах, культурных деятелях и даже юмористах, верно служащих путинскому режиму.

Операцию возмездия анонсировал в Telegram глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ермак опубликовал ролик с некоторыми представителями российской культуры, которые открыто поддержали Путина и его захватническую войну против Украины.

В нем упоминались певцы Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, рэпер-путинист Тимоти (Тимур Юнусов), телеведущая Елена Малышева, юморист Евгений Петросян, актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков.

Все эти путинские «патриоты» обладают недвижимостью на Западе, с которым на словах воюют.

«Они инструменты Путина, помогающие ему сеять смерть. Эти люди зарабатывают на лжи и разжигании ненависти, на нацизме 21-го века, но жить хотят на Западе. Они скупают недвижимость среди тех, кого призывают ненавидеть и убивать», - написал представитель ОП.

Он заверил, что Украина знает об этих персонажах все. Например, имеет информацию об их зарубежном имуществе и доказательства их участия в разжигании войны.

«Сделаем все, чтобы лишить их всего и наказать… Они заплатят сполна», - пообещал Ермак.

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