Не только танки Challenger 2: премьер Британии заявил о передаче Украине мощных САУ AS-90 3 15.01.2023, 9:17

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Оружие будет отправлено в ближайшие недели.

Британский премьер Риши Сунак собирается максимально ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в самые ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении его канцелярии.

Сунак обязался сохранить на прежнем уровне либо даже превзойти оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании. И уже поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность во всем спектре поддержки официального Киева.

Представители министерства обороны Великобритании считают − уже сложилась ситуация, в которой русские оккупанты отстает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа. Поэтому премьер-министр призвал западных союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год – для того, чтобы добиться максимального эффекта.

Как говорят чиновники, отправка танков модели Challenger 2 в Украину – начало смены направления поддержки со стороны Великобритании. На Даунинг-стрит заверяют, что первая партия из 14 танков отправится в Украину уже в ближайшие недели.

Кроме того, ожидается, что за танками последуют около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Планируется, что министр обороны Бен Уоллес изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в ближайший понедельник, 16 января.

Справка

AS-90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS-90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола в 52 калибра – 30 км.

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