Фотофакт: Девушка чудом выжила в ванной после удара РФ по многоэтажке в Днепре 9 15.01.2023, 9:21

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Спасатели нашли ее с новогодними украшениями и игрушкой в руках.

Во время ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре чудом выжила 23-летняя девушка. Она в этот момент находилась в ванной.

Об этом сообщает «Громадське». Сама потерпевшая в Instagram рассказала, что в момент прилета ракеты в доме также были ее родители, их судьба пока неизвестна.

Фото девушки облетели все социальные сети. На кадрах видно, что она держала в руках новогодние украшения и игрушку, пока ждала помощи, сидя на обломках своей квартиры.

Спасатели сняли днепрянку с завалов, сейчас пострадавшая в больнице.

«Девушке на фото – 23 года. В сентябре она потеряла любимого на войне. Сегодня она потеряла дом. Сейчас ее родители находятся под завалами, их судьба неизвестна», – сказано в сообщении.

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