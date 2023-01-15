ВСУ показали, как разбили в Соледаре три штурмовые группы РФ 15.01.2023, 9:37

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Фото: Depo.ua

Оккупанты пытались «отрезать» украинские позиции.

В Соледаре (Донецкая область) российские захватчики в тщетной попытке взять под контроль часть позиций украинских военных потеряли около двадцати человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил в Telegram командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG «Птицы Мадяра» с позывным Мадяр.

Военный опубликовал видео об очередной попытке вражеского штурма позиций украинских бойцов в Соледаре, что завершилась для оккупантов значительными потерями. Кадры обнародованные сегодня, 15 января, датированы субботой, 14 января.

Отмечается, что три вражеские штурмовые группы в количестве около 30 человек пытались зайти в юго-западной стороны Соледара к украинским позициям, однако были атакованы дивизионом артиллерийской разведки 45-й ОАБр, а затем еще и «Птицами Мадяра».

Как добавил военный, подтвержденные потери противника составили 10 человек убитыми и 9-10 - ранеными.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Генштабе ВСУ заявили, что за Соледар продолжаются тяжелые бои.

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