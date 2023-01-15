Невзоров: У Путина есть одна маленькая, но глобальная проблема 3 15.01.2023, 9:42

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Глава Кремля снова продемонстрировал свою неадекватность.

Ракетный террор Украины выдает проблему, которая имеется у российского диктатора Владимира Путина.

Днем 14 ноября Россия снова массированно атаковала Украину. Ракеты обрушились, в том числе, на мирный Днепр, разрушив жилую 9-этажку.

Этим российский диктатор снова продемонстрировал свою полную неадекватность. Об этом в своем блоге в Telegram написал журналист и публицист Александр Невзоров.

«У Путина есть одна маленькая, но глобальная проблема. Как президент он абсолютно профнепригоден. Он необучаем и не способен воспринимать и оценивать реальность», - написал Невзоров.

Новый кровавый и абсолютно бессмысленный ракетный удар по Украине выдает эту проблему диктатора, уверен он.

«Просто потому, что есть зуд бомбить. Эти бомбежки никак не влияют на ход войны, они только намазывают еще один слой дерьма на физиономию России», - поделился мнением журналист.

Бессмысленность метания ракет по Украине очевидна всем, но не российскому диктатору, который живет в параллельной реальности.

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