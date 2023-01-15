Названы семь продуктов, содержащих много скрытой соли 1 15.01.2023, 9:54

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Многие гипертоники об этом не знают.

В среднем, люди употребляют в 2-3 раза больше соли, чем необходимо организму, что чревато целым спектром проблем со здоровьем.

ВОЗ рекомендуют ограничить потребление соли до 5 г/сут. В результате чрезмерного потребления соли может быть и повышенное давление, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, камнеобразование и т.д. Даже умеренное ограничение потребления соли может привести к значительному снижению АД через четыре недели.

Несмотря на то, что многие люди пытаются контролировать употребление соли, добавляя лишь небольшую щепотку, проблема часто кроется в том, что многие продукты, которые мы ежедневно потребляем, уже содержат много соли, пишет ТСН.

Какие продукты являются источником скрытой соли

Хлеб и выпечка. При производстве хлебобулочных изделий соль и натрий используют для повышения эластичности клейковины, т.е. глютена. Благодаря этому выпечка сохраняет форму. Также натрий используется как разрыхлитель.

Суточная норма соли содержит уже в 300 г хлеба и хлебобулочных изделий, причем чем ниже качество пшеницы, тем больше в ней содержится соли для рыхления.

Колбаса, сало, бекон, мясная нарезка. В вареных колбасах и сосисках содержание соли – минимум 2-2,5%, в копченых свыше 3,5%, а в вяленых деликатесах количество натрия может достигать 8%. Продукты, не проходящие термической обработки, содержат в своем составе обычно больше соли. При засолке сало соотношение сала и поваренной соли составляет, как минимум, 10 к 1.

Консервы. Любые консервы — мясные, рыбные, овощная консервация содержит избыток соли. В 100 г рыбных консервов, например, содержится от трех г соли, в 100 г овощной консервации – 400 мг натрия, в горошке – 360 мг и т.д.

Соусы, маринады, кетчупы, приправы. По уровню содержания соли и сахара большинство соусов, приправ и специй можно приравнять к некоторым сортам соленой рыбы. Помимо собственно соли, большинство из них содержат усилитель вкуса – дополнительный натрий в форме глутамата.

Сыры. Количество соли в сыре зависит от его вида. К сырам с высоким содержанием соли относятся «Пармезан», «Сулугуни», «Фета», брынза, «Чедер», «Рокфор» и другие сыры с голубой плесенью. Не только сыры, даже другие молочные продукты, в которые казалось, не добавляют соли, содержат ее в достаточном количестве.

Хлопья, мюсли, готовые завтраки. Готовы к употреблению завтраки – еще одна группа продуктов со скрытым избытком натрия. Например, 100 г кукурузных хлопьев содержит до 730 мг натрия, а одна порция овсянки быстрого приготовления – до 365 мг. А в 100 г фитнес-хлопьев, которые обычно считаются полезными, содержание соли может достигать 1,8 г.

Овощные соки. Многие потребляют овощные соки, чтобы пополнить организм витаминами. Однако если нужно ограничить потребление соли, не любой сок будет полезен. Некоторые соки очень соленые, в первую очередь, это касается овощных напитков.

К чему ведет избыток соли

Избыток натрия является одним из ключевых факторов риска повышения АД и развития гипертонии.

Соль задерживает жидкость в организме, увеличивая объем крови и оказывая дополнительную нагрузку на органы кровообращения.

Через некоторое время гипертония может привести к повреждению сердца, почек, мозга, органов зрения, а отсутствие его надлежащего лечения привести к развитию сердечной и почечной недостаточности, слепоты, инсульта и инфаркта.

Чтобы снизить потребление поваренной соли:

замените консервированные овощи на свежие или замороженные,

откажитесь от мясных полуфабрикатов,

при приготовлении пищи замените соль на натуральные специи,

готовьте соусы самостоятельно,

откажитесь от хлопьев и каш быстрого приготовления, замените их цельнозерновыми продуктами, крупами.

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