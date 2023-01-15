«Русским штурмовым отрядам в Соледаре негде держаться, они как мишень в тире» 15.01.2023, 9:58

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Украинский комбат пообещал, что россиян выбьют из города.

Генштаб ВСУ отказался подтверждать, что город Соледар в Донецкой области перешел под контроль российских военных, а украинские части покинули город. Представители «ЧВК Вагнера» еще несколько дней назад объявили о взятии города, а 13 января об этом же официально сообщило Минобороны РФ:

Генштаб ВСУ сообщил в соцсетях: «По состоянию на 18:00 в Соледаре Донецкой области продолжаются бои с российскими войсками».

Журналисты телеканала CNN, которые днем в пятницу были в нескольких километрах от Соледара, утверждают, что видели организованный отход украинских военных из города. Эту информацию Генштаб ВСУ также не подтверждал. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир в свою очередь также заявил, что видел передвижение техники. Но это, по его словам, обычная вещь на фронте и «говорить о том, что из Соледара выводят войска, пока что сложно».

«Настоящее Время» поговорило с заместителем командира батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Владимиром Назаренко, который находится на Донбассе. Назаренко также отказался подтверждать, что ВСУ уходят или уже ушли из Соледара, но пообещал, что ВСУ скоро «выбьют» россиян из города. «Бахмутское направление – это ловушка для врага. В части города, где российские отряды, негде держаться, они там как мишень в тире. Нам нужно их просто выбить», – заявил он.

«Соледар – это несколько квадратных километров уже выжженной земли, просто несколько полей. Мы все видели оттуда кадры: там не то что нет ни одного уцелевшего здания, там нет ни единого целого кирпича. Представьте, насколько там сильно прошелся этот огневой вал», – заметил военный.

«В той части города, в которой находятся российские штурмовые отряды, негде держаться, – подчеркнул нацгвардеец. – Поэтому нам нужно их просто выбить. Они там как мишень в тире. Их будет очень просто выбивать, и это только вопрос времени. Поэтому я надеюсь на хорошие новости. Они себя сами загоняют в ловушку. И будут вынуждены или потерпеть разгром, или отступать».

«Но мы должны четко понимать, что современная война – это очень динамичная война. И наша задача – беречь каждого солдата. Поэтому наша задача – чтобы враг был истощен. Бахмут и бахмутское направление – это была своеобразная ловушка для врага. Они отправили десятки тысяч на штурм Бахмута, они там лежат удобрениями, и после этого они решили идти на Соледар, – отдельно заметил Назаренко. – Да, действительно они там его перепахали и уничтожили. Просто забросали все телами. Но какова была цена этого? Они рано или поздно выдохнутся. Особенно раненые. Мы знаем, что у россиян очень много «двухсотых» (убитых, погибших) – из-за того, что они раненых не эвакуируют и в такие морозы они просто замерзают».

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