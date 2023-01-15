«Собрал монетами 4000 рублей» 7 15.01.2023, 10:05

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Белорусы показали свои самые необычные копилки.

Белорусы, которые копили (и продолжают копить) монеты, показали Onliner результаты своей бережливости и поделились секретами экономии.

— Честно говоря, первые 600 монет были выкуплены у брата вместе с двухлитровой стеклянной банкой, когда он достиг своего уровня сбережений «на отдых». Я продолжил собирать «двушки» с целью в будущем сделать столешницу из монет, залив их прозрачным эпоксидным составом. Остановился на 4 тысячи рублей. Но в итоге руки никак не доходят до осуществления замысла со столешницей, — рассказал Виталий.

Фото: onliner.by

У Елены уже второй челлендж по сбору полной копилки. Этого слона внизу на фото заполняли 1 год, 9 месяцев и 16 дней, потом все вытрясли и посчитали.

Фото: onliner.by

Все содержимое ушло на развлечения.

Фото: onliner.by

— Собирала только монеты по 1 рублю. Специально не меняла деньги, брала только те рубли, которые пришли в руки сами, опускала их в копилку и уже не тратила. Всего за это время получилось 567 рублей, — поделилась Елена.

Муж Наталии собирал сдачу около года — результат на фото.

— Все потрачено на жизнь. Очень выручило, когда было трудно, — рассказала Наталия.

Фото: onliner.by

Судя по всему, сдачи было прилично, раз в сумме получилось накопить 2820 рублей.

Иван год копил монеты по 2 рубля — в итоге насобирал на вот такой ресивер.

Фото: onliner.by

— На данный момент он стоит 1847 рублей, брал его в декабре 2019-го за 1650 — за «двоечки».

Продавец удивился — похоже, он обеспечен сдачей на несколько лет вперед.

Фото: onliner.by

Руслан не заморачивался с копилками и бросал сдачу из магазина в обычную литровую банку. Вот это фото внизу было сделано в сентябре 2022 года, когда насобиралось 1300 рублей. Курс евро в то время был как раз 2,6 рубля, поэтому получилось купить ровно 500 евро.

Фото: onliner.by

Руслан продолжает копить, но теперь у него новая, более прибыльная тактика, в рамках которой не нужно ориентироваться на монеты.

Фото: onliner.by

Такую схему накопления часто называют методом Гаусса: нужно собирать от 1 до 100 рублей, итоговая сумма в конце составит 5050 рублей. По сути, «копилкой» может стать даже лист бумаги, на котором можно написать последовательность чисел и затем вычеркивать отложенные суммы.

Фото: onliner.by

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