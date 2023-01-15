Разгром россиян под Сватово: в танковом батальоне осталось всего 10 танков 1 15.01.2023, 10:12

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Десятки раненых оккупантов вывезли в направлении Старобельска.

В одном из танковых батальонов российских оккупантов осталось 10 танков и около 30 военных.

Об этом говорится в сегодняшней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00. «Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе», - подчеркнули в Генштабе.

Так, в направлении Старобельска Луганской области эвакуировали 50 человек раненого личного состава противника, которые воевали неподалеку от Сватово.

«По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков», - говорится в сводке.

Кроме того, за сутки украинские войска отбили атаки российских оккупантов в районах 14 населенных пунктов на Донбассе.

Речь идет о Макеевке и Белогоровке на Луганщине, а также Верхнекаменском, Спорном, Белогоровке, Соли, Соледаре, Бахмуте, Клищеевке, Новобахмутовке, Красногоровке, Водяном, Майорське и Марьинке Донецкой области.

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