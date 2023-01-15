Был один взрыв: момент удара российской ракеты по многоэтажке в Днепре попал на видео
- 15.01.2023, 10:16
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Над жилым кварталом поднялся «гриб», напоминающий ядерный.
В субботу, 14 января, российская оккупационная армия ударила ракетой Х-22 по жилой многоэтажке в Днепре, убив по меньшей мере 12 человек. В сети показали видео момента прилета ракеты по дому.
На ролике слышно, что прогремел только один взрыв. После этого с места трагедии начал подниматься дым.
«Момент удара по дому в Днепре. Один взрыв. Не два. Удар именно по дому, а не как рассказывал Арестович об «сбитии и падении ракеты на дом», – писали в сети.
Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Днепре в многоэтажку якобы «попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО». Украинцы раскритиковали его за эти слова и призвали власти обратить внимание на этот инцидент.
В Воздушных силах ВСУ опровергли заявление Арестовича, отметив, что многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области. А у ВСУ на данный момент нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.