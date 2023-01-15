«Роскошные четыре минуты на ЭКГ? Позвольте мне скептически улыбнуться» 15.01.2023, 10:23

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Белорусы поделились своим опытом прохождения медосмотров.

В Беларуси с января 2023 года изменился порядок диспансеризации. Профилактические медосмотры для детей и взрослых стали обязательными, независимо от отсутствия или наличия заболеваний и жалоб на здоровье.

Согласно постановлению Минздрава, для «проведения медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни, воспитания ответственности граждан за свое здоровье» все населения страны делится на группы диспансерного наблюдения: две для детей (0-1 год и 1-17 лет) и две для взрослых (18-39 лет и 40+).

Для каждой группы устанавливается свой порядок и частота обязательных медобследований — молодежи, например, достаточно проходить анкетирование и осмотр раз в три года, людям старше 40 — ежегодно, детям — раз в год в месяц рождения.

Притом взрослым на прохождение медосмотра выделяется один день, оплачиваемый нанимателем по справке из поликлиники по месту работы или жительства. А сама диспансеризация — заполнение анкеты с 25 вопросами, внешний осмотр, измерение роста, веса, давления, кардиограмма, консультация по вопросам профилактики и выдача направлений на анализы и к узким специалистам, — по расчетам (буквально, посекундным) чиновников от медицины, займет не больше 17-18 минут.

Все это выглядит хорошо — на бумаге. А на практике многие белорусы сталкиваются с нехваткой врачей и медперсонала на местах, с необходимостью ждать нужных обследований и консультаций иногда по нескольку месяцев. Можно быстрее, но — платно и, как правило, не в государственных поликлиниках, пишет «Салідарнасць».

***

Ксения с 6-летней дочерью переехала в один из райцентров Витебской области год назад, и после опыта жизни в большом городе одним из главных открытий для нее стали «совмещенная» поликлиника и больница, а также узкие специалисты — не отдельно для детей и взрослых, а сразу для всех. Но это, как ни странно, с ее точки зрения даже неплохо:

— Сама я за год, если честно, в государственную поликлинику не обращалась ни разу — зубы продолжила лечить платно в Минске, где часто бываю по работе, профосмотр прошла там же, платно в 24-й поликлинике — и это был самый быстрый и четкий медосмотр в моей жизни, на все про все ушло часа три.

А вот с дочкой сразу прикрепились к местной поликлинике, и бывать здесь пришлось довольно часто. Один раз показывались хирургу после травмы — дали талон сразу на тот же день, и хотя врач общий для взрослых и детей, в очереди мы практически не стояли.

Второй раз было еще забавнее — для комиссии в ЦКРОИР, чтобы оценить степень готовности к школе и оформить занятия с логопедом в саду, нужно было посетить психиатра. Там врач тоже одна для всех, более того, пришли мы как раз в тот день, когда был какой-то профессиональный осмотр, водителей, кажется, и коридор оказался полон угрюмых мужиков.

Но когда моя Иришка с детской непосредственностью спросила: «Мам, а дядя тоже хотят пойти в школу, но их без справки не берут?» — мужики разулыбались, сразу оказались не такими уж угрюмыми и сами предложили: «Мамаша, ну что вы тут с ребенком будете стоять, вам делов-то на пять минут, проходите».

В стоматологии тоже не возникло никаких вопросов — сразу на профосмотре сказали, какие зубки дочке нужно лечить, и чуть ли ни на следующий день мы попали к доктору и все прошли.

Если сравнивать минскую поликлинику, к которой я была прикреплена 10 лет, и местную — в Минске, конечно, больше узких специалистов, но и нагрузка на них не в пример больше, и к некоторым приходилось записываться за месяц. И далеко не всегда диагноз сразу оказывался верным, специалист — вызывающим доверие, а лечение — успешным, это такая непредсказуемая рулетка «повезет-не повезет».

Здесь все проще: например, нет эндокринолога — ты либо его не проходишь для галочки в справке, либо, если есть жалобы или хронические болячки, собираешься и чешешь, на выбор, в Минск или в Витебск. Зато в местной поликлинике наплыв страждущих пациентов только по утрам, а после 16 — вообще пусто.

Хотя, конечно, есть и минусы — общие для детей узкие специалисты и, соответственно, общие очереди. И если, например, что-то серьезное случилось с ребенком к вечеру или в выходной — в центре только амбулатория врача общей практики и педиатра, никого ты тут не вызовешь. Непонятно, что делать: то ли «скорую» вызывать и надеяться, что быстро доедет, то ли на такси в областной центр в больницу.

***

Пенсионер Юрий Алексеевич о своей районной поликлинике говорит в основном хорошее — и не только потому, что в силу возраста бывает здесь чаще «среднестатистического белоруса», а потому, подчеркивает, что чувствует доброжелательное и чуткое к себе отношение:

— Моя карточка, как, наверное, у многих немолодых людей — это роман в трех томах, — шутит мужчина, — и очень ценно, когда попадаешь к своему терапевту, которая все твои болячки если не наизусть знает, то быстро вспоминает, пролистав по диагонали этот талмуд.

А дальше у нас отработанная схема: на что жалуетесь, давление, продлить рецепты, если надо, напомнить мне, что настало время повторить кардиограмму. Чудо, а не врач.

Самые теплые слова могу адресовать и девушкам из кабинета флюорографии, и медсестрам, к которым приходил на прививку от коронавируса — они все делали быстро, четко и с хорошим настроением, поэтому даже немаленькие очереди никогда не превращались в базар-вокзал.

Но вот касательно надежд, что новый порядок еще упростит и ускорит процесс — это вряд ли. Сколько, напомните, по новым нормам диспансеризации отведено на «изучение документов за последние 12 месяцев» — полминуты? И еще роскошные 4 минуты на ЭКГ? Позвольте мне скептически улыбнуться.

Если на медосмотр пришла рота солдат, они, вероятно, потоком уложатся в эти нормативы, а немолодой человек — очень вряд ли.

С грустной иронией оценивает Юрий Алексеевич и рассчитанный чиновниками 6-минутный интервал, за который нужно не только ответить на 25 вопросов анкеты, но и оценить вероятные факторы риска.

— Я не поленился, посмотрел предварительно вопросы — многие предполагают обдумывание. «Часто ли вы испытываете стрессы?» — часто — это сколько, каждый день, раз в неделю, в месяц? Или вот — «Вы ежедневно употребляете менее 400 граммов фруктов и овощей, не считая картофеля?» — одни задумаются, припоминая, а другие разозлятся и прочтут медработнику нотацию о размерах пенсии, в общем, не опрос, а философский диспут получится.

К тому же, как показывает мой опыт, «удобное время» для прохождения осмотра, с точки зрения врача и пациента — не тождественные понятия. Хорошо, я на пенсии, могу прийти и несколько раз, а если человек работает, пусть даже ему дали оплачиваемый выходной — он должен пробиться в диспансерный кабинет с самого утра, чтобы тут же натощак сдать анализы?

Тогда здравствуйте, обычные поликлиничные очереди. Или придется потом приходить еще и еще — анализы, дополнительные обследования, узкие специалисты — тогда где же тут обещанный «медосмотр за один день»?

Поэтому, честно говоря, я не верю в воплощение благих намерений о всеобщей диспансеризации — может быть, это сработает в нескольких образцово-показательных поликлиниках, но далеко, далеко не во всех.

***

Ежегодные медосмотры для детей и справки, которые каждый сентябрь требует школа, крайне удручают минчанку Валентину. С тремя детьми она проходит этот квест каждый год:

— И чем дальше, тем больше убеждаюсь в бессмысленности. Мы так «проверяли зрение» в доврачебном кабинете, где тетечка пенсионного возраста, не отрываясь от карточки, просит назвать такие-то строки в таблице и всякий раз пишет, что все хорошо. А спустя пару лет классный руководитель обратила внимание, что дочка щурится, сидя на задней парте, и переписывает задания с ошибками — потому, что плохо видит, а переспросить стесняется.

«Выбили» талон к единственному офтальмологу — как итог, очки и долгая схема коррекции.

То же самое было с хирургом — медосмотр (каждый раз — по талонам, которые еще попробуй, возьми) длился пару минут, в карточке — «норма». А потом вдруг, случайно, танцевали дети на перемене, что-то щелк-щелк, болит в коленях — платно у ортопеда выяснили, что так проявилась дисплазия и что дочери вообще показаны другие нагрузки, другая группа здоровья и т.д.

Примерно такая же польза, то есть никакой, от медосмотра с младшим — он не выговаривает «р» и еще несколько звуков уже довольно долго, но логопед нас на занятия не берет: то кругом карантин по коронавирусу, и все специалисты сократили прием до минимума, то просто заявляют «перерастет, а если нет, через годик приходите, посмотрим».

Ну и вишенка на торте — прошлогодняя история со старшей дочерью, у которой две недели держалась высокая температура. Мы каждые три дня ходили в поликлинику, что-то сдавали, пили, проходили — а толку не было. Плюнули, обратились по рекомендации знакомых к платному терапевту — и та поставила предварительный диагноз и посоветовала ложиться в больницу, где действительно помогли.

Мало того, делится собственным нерадостным опытом Валентина, на подобных медосмотрах есть риск подцепить болячку — «я так дважды ходила сдавать кровь и проходить ЭКГ, а возвращалась с ковидом».

— И я наблюдаю, например, по старшему поколению, по своим родителям — они так устали от этой бюрократии и от безрезультатных многоразовых хождений, что предпочтут лечиться сомнительными народными методами или дотянуть до серьезных осложнений, чем пойти в поликлинику. Мой отец, хотя он ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС и может рассчитывать на определенные льготы, разочаровался в государственной бесплатной медицине и вовсе «забил» на здоровье.

***

Александр признается, что последние пять лет вовсе не пользуется услугами поликлиники по прописке — с тех пор как на работе предложили страховку, в которую входит и плановый медосмотр, и ряд анализов, и посещение узких специалистов.

— По моим старым воспоминанием, если заболеваешь действительно серьезно, то поликлиника ничем не поможет. А что касается профосмотров, то бегать, «ловить» талончики, которые то есть в интернете, то только в регистратуре, то непременно лично надо ехать в шесть утра — вообще задачка не для слабонервных.

Хотя встречались мне и хорошие, и очень хорошие, и даже замечательные врачи в обычной районной поликлинике. Возможно, их даже большинство, но наша безумная система, в которой бумажкам отводится больше места, чем людям, их тоже доконала. А после последних двух лет не поручусь и за то, что не только хороших, а обычных, средних специалистов хватает на нас, обычных средних белорусов.

Поэтому мы на семейном совете обсудили, и за небольшую доплату сделали семейную страховку — на меня, жену и детей. Все, теперь горя не знаем, все вот эти осмотры перед школой, санкнижки — реально делаются за день, в серьезных случаях расписывается нормально схема лечения, и многое можно решить удаленно, просто связавшись со своим врачом, а не бежать за каждой бумажкой в поликлинику.

Поэтому, знаете — вот честно, без иронии — я сочувствую тем, кого начнут «загонять» на обязательную диспансеризацию. Серьезных проблем таким образом у большинства людей не выявят, а вот узких специалистов загрузят еще больше, и может быть, кто-то, кому эта консультация нужнее и важнее, останется без нее.

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