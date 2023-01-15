В первом туре президентских выборов в Чехии победил натовский генерал
- 15.01.2023, 10:39
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Опубликованы последние данные по результатам голосования.
По последним данным, экс-глава Военного комитета НАТО, отставной генерал Петр Павел набирает 35,27% голосов, обогнав своего основного конкурента, бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,12% голосов, передает «Радыё Свабода».
Бабиш — бывший премьер, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша — пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Петр Павел — кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015—2018 годах). Занимает жесткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают сторонники правых, консервативных и либеральных взглядов.
Второй тур состоится через две недели.