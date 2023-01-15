Появилось видео спасения женщины из развалин многоэтажки в Днепре: жуткие кадры 15.01.2023, 10:43

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Из-под руин до сих пор кричат люди.

Под завалами разрушенного российской ракетой многоквартирного жилого дома продолжают находиться люди. Они сообщают о себе, отсылая СМС, а спасатели время от времени устраивают режим тишины, чтобы услышать – откуда кричат люди.

В частности, около полуночи спасатели извлекли из-под завалов живую женщину, сообщает obozrevatel.com. Судьба по меньшей мере 26 человек остается неизвестной.

«Под завалами живые люди, они сообщают о себе СМС. Время от времени спасатели делают режим тишины, чтобы услышать откуда кричат люди. Для того чтобы им не навредить, расчистка завалов происходит осторожно и медленно», – рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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