За сколько белорус может купить Audi с лучшими отзывами автовладельцев 2 15.01.2023, 11:18

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Какую машину взять, чтобы не ошибиться и не разориться.

Четыре кольца на решетке радиатора — любой безошибочно узнает автомобиль с этим логотипом. Audi никогда не была рядовой маркой в Беларуси, просто раньше нам нравились «сигары» и «бочки», а теперь нравятся серии A и Q — цифры подставляйте сами. Но одно дело — уважительно хмыкнуть вслед машине из автосалона, и совсем другое — решиться на покупку конкретного авто, которое за качественную службу потребует настолько же качественного обслуживания.

Журналисты onliner.by узнали, что говорят о своих Audi владельцы, изучили цены на «Автобарахолке» и, кажется, можем кое-что предложить.

Не станем рассчитывать на безразмерный бюджет и попытаемся уложиться тысяч в 10—15 долларов по курсу. Кажется, с этой суммой уже можно взглянуть на то, что предлагает немецкий автопром (или предлагал когда-то).

И вот интересная выходит штука: у более новых Audi A6 отзывы от пользователей на «Автобарахолке» значительно хуже, чем у поколений постарше. Audi A6 (C7), выпускавшаяся в 2011—2014 годах, имеет оценку всего 3,8 балла из 5 возможных. А Audi A6 (C6), в том числе рестайлинговой, владельцы поставили 4,8 балла. Может, дело в завышенных ожиданиях? Или в том, что автомобили становятся совершеннее, сложнее, но при этом не становятся надежнее?

«Лучший автомобиль за свои деньги, — пишет владелец рестайлинговой C6. — Внешний вид — космос, салон комфортный, сзади места много. Управляемость — на отлично, я уверен в машине на все 100%. Музыка валит как надо, для молодежи машина — самое то, все девчонки ваши».

Правда, он сразу предупреждает: в обслуживании это автомобиль недешевый.

«В обслуживании недешевая, чтобы поменять цепь, надо разобрать всю машину. И расход немаленький: трасса — 8 литров на 100 километров, в городе — 12—13 литров. И это не гоняя», — отмечает хозяин машины.

Такие A6, как у него, продаются на «Автобарахолке» в среднем тысяч за 14—15 долларов по курсу. Много дизеля, много универсалов — все как мы с вами любим. Пугает разве что пробег: существенно меньше 200 тыс. у таких машин на «вторичке», похоже, не бывает.

К примеру, вот интересный вариант: 2011 год выпуска, 2-литровый дизель, механическая коробка — $16,5 тыс. в эквиваленте (но ведь можно и поторговаться).

«Авто в начале августа пригнано из Финляндии. Есть сервисная книга обслуживания. Комплектация S-Line. Есть комплект 17-дюймовых дисков с летней резиной, а также 16-дюймовых дисков с зимней резиной», — рассказывает продавец.

Дорестайлинговые C6 пользуются такой же любовью, но стоят дешевле — в основном до $10 тыс. Но нужно быть готовым к тому, что машиной придется заниматься.

«Я владею этим автомобилем почти четыре года. За это время заменил некоторые детали подвески, выхлопной и тормозной системы, два раза частично красил кузов. Стоимость запчастей считаю небольшой, хотя иногда некоторые позиции бывают дорогими. За этим автомобилем, как, в принципе, и за любым другим, нужно следить. Поломки если и встречаются, то скорее вследствие того, что машине уже 18 лет, а каждый узел имеет свой срок службы. Немного нервов может подпортить электрическая часть, периодический выход из строя какого-нибудь блока или датчика. Рекомендую проверять авто на утечку тока. За кузовом автомобиля тоже рекомендую следить. Он имеет свой запас прочности, но уже не такой, как в Audi A6 C5 или C4», — поделился с нами один из владельцев.

Если бюджет не резиновый и необходимость погружаться в вопрос эксплуатации не отпугивает, то выбирать сегодня есть из чего.

Вот, к примеру, вариант из Лиды: 2008 год выпуска, 319 тыс. километров заявленного пробега, под капотом дизельный двигатель на 2,7 литра, плюс АКПП, плюс полный привод.

«Автомобиль в хорошем состоянии. По двигателю и коробке передач проблем нет, подвеска не стучит, электрика исправна, ручник рабочий, центральный замок, мультимедийный дисплей, магнитола, бортовой компьютер, электрические зеркала с подогревом, подогрев сидений, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, датчик света», — перечисляет владелец.

«Качественный автомобиль: хорошая шумоизоляция, качественное лакокрасочное покрытие. Стоимость обслуживания не превышает одноклассников японского производителя, если не обслуживаться у дилера. Также невысока стоимость неоригинальных деталей подвески», — считает другой наш читатель.

Меньше $9 тыс. по курсу просят за черный седан 2007 года выпуска. Заявленный пробег — почти 350 тыс. километров. Много ли это для бензинового двигателя объемом 2,4 литра?

«Кузов в хорошем состоянии, варить, красить ничего не надо. Мотор работает ровно, подвеска не гремит, электрика вся работает», — говорит продавец и обещает торг.

Можно чуть поумерить аппетит и выбирать из Audi A4. Примечательно, что отзывы о разных поколениях этой модели более ровные, а оценка машин поновее даже немного выше, чем у предшественников.

Имея около $15 тыс. в эквиваленте, можно выбрать десятилетнюю A4, то есть рестайлинговую B8. Что люди говорят про эти машины?

«Хороший и доступный авто, если найдете в достойном состоянии, — отзывается один из владельцев. — С мотором 1,8 или 2,0 чаще всего идет на вариаторе, который не предполагает быстрых стартов со светофора, да и вредно ему. Так что если до вас на авто сильно не буксовали, не было постоянных резких стартов и меняли масло не позднее 50—60 тыс., то вариатор проходит около 250 тыс. После переключения в режим Sport авто становится довольно резвым и дарит эмоции: волк в овечьей шкуре! Кто любит побыстрее, тому выбирать мотор 2,0 и полный привод с мультитроником (ДСГ). Но тогда нужно быть готовым к ремонтам коробки».

Двухлитровик, да еще и с полным приводом может выйти за рамки бюджета, но не намного. Попробуйте сторговаться с владельцем красной A4 из Минска. У него машина 2014 года с заявленным пробегом за 164 тыс. километров.

«Машина в отличном состоянии, покупал новой у официального дилера в Беларуси, один хозяин, только дилерское обслуживание, продлевали гарантию. Авто в родном окрасе. Внешний и внутренний S-Line, подвеска S-Line. Мотор самый удачный — Gen3», — утверждает продавец.

Хочет $17,5 тыс. по курсу.

A4 с передним приводом стоит заметно дешевле. Лишь немногим больше $15 тыс. хотят за машину 2014 года выпуска с заявленным пробегом 179 тыс. километров. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, АКПП.

«Своевременное обслуживание. Бережная эксплуатация. Оригинальный пробег. Последнее ТО было 500 километров назад (масло, фильтры). Замена передних и задних колодок — 2000 километров назад. Масло в вариаторе менялось 5000 километров назад. Два ключа. Техосмотр до 31 августа», — отмечает продавец.

За менее чем $10 тыс. в эквиваленте можно выбрать дорестайлинговый B8.

«Вообще, машина хороша, но со своими нюансами, — говорят об этом авто. — В первую очередь — масложор. Да, это проблема скорее двигателей 2,0, но и 1,8 ему подвержены. Дело в поршневой группе, которую меняли по отзывной кампании, но случаев замены в Европе бесплатно не так много. Мне повезло, масло не ела, да и менял я его достаточно часто — каждые 6—8 тыс. километров. Цепи — тоже слабое место: менял у себя, отдал более 1,5 тыс. за цепи, натяжители, балансиры и так далее. На механике разгон очень радует, коробка надежная. Подвеска тоже очень понравилась, но европейская, не для плохих дорог. Места тоже хватает, экран MMI немного устарел, конечно, но все, что нужно, есть. Машина дарит эмоции, но и требует ухода. Начинают вылазить «жучки», с этим надо что-то делать. Хотя очень много деталей вроде как из алюминия, но «рыжики» остаются».

Вот любопытный вариант в Минске: 2008 год, 145 тыс. километров заявленного пробега, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, АКПП — $10 тыс. с небольшим по курсу (но это до того, как начался торг).

«Автомобиль находится в хорошем внешнем и техническом состоянии. Трое владельцев, у последнего в пользовании восемь лет. Средний расход топлива — 7 литров на 100 километров. Хорошая комплектация: передние и задние парктроники, кондиционер и климат-контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений и боковых зеркал, датчики дождя и света», — рассказывает продавец.

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