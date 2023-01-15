СМИ: Британия отправляет в Украину ударные вертолеты Apache 17 15.01.2023, 11:22

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Четыре Apache могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков.

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине ударные вертолеты Apache AH64 E.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере страны. По информации издания, передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

«Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», - утверждает источник издания.

Указывается, что украинские пилоты будут учиться в Британии, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше. Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут быть вооружены до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.

«Это означает, что четыре Apache могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков», - поясняет издание.

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