Герасимов и Пригожин ненавидят друг друга8
- 15.01.2023, 11:27
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Новые подробности о противостоянии главарей оккупантов.
Среди российского командования есть немало внутренних конфликтов. Например, стали известны новые подробности о противостоянии между владельцем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожином и командующим войной против Украины Валерием Герасимовым.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона подтвердил, что между ними расширяется конфликт, передает «24 канал».
Кроме того, следует обратить внимание, что оккупанты уже в очередной раз сменяют командующего своей армией. Череватый заметил, это четкий маркер, что у них ничего не получается в стратегическом плане.
Череватый отметил, что на Донбассе – сегментированные войска врага. Там и «кадыровцы», и «вагнеровцы», и тому подобное.
«Имеют место различные «трения» командиров. Герасимов и Пригожин ненавидят друг друга», – сказал Череватый.
Он убежден, что Герасимов будет делать все, чтобы снизить влияние Пригожина.
Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак подчеркнул, что генералы, которых материл Евгений Пригожин, объединились и заставили Путина заменить Суровикина на Герасимова.