«С кем делить город — с крысами земными или летучими?» 5 15.01.2023, 11:40

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Действия ЖКХ шокировали белоруса.

«Это удивительная новость: специалисты ЖКХ Жодино в правильный срок проводят разрушение нежилых гнезд ворон и галок. Такие работы, по правилам, необходимо делать в срок с 15 августа и до 16 февраля. Тогда, когда в гнездах нет птенцов», — написал ex-press.by житель Жодино. Однако, по его мнению, «главное для ЖКХ — вовремя остановится!»

— Раньше вороны жили на деревьях остановочного пункта «Жодино Южное», — пишет жодинец. — Это было ужасно: шум и гам, какашки. А когда ворон оттуда убрали, обрезав деревья, они расселились по всему Жодино. Это, безусловно, мешало горожанам. Особенно мне, потому что они жили рядом с моим домом... Как они кричат!!! Невозможно спать летом! Поселились в садике № 17. И начинают летом в 5 утра. Солнышко встало и они: «кар-кар-кар». И окно не закрыть, потому что жарко. А до этого в садике птицы пели красиво...

По словам жодинца, вороны и крысы находятся на одной ступени питания. В городе вороны выполняют важную функцию: съедают много пищевых отходов, которые производит человек. Таким образом они сдерживают размножение крыс — своего основного пищевого конкурента.

— Выбор между воронами и крысами для меня очевиден: я лучше буду смотреть на птиц, которые питаются пищевыми отходами, чем на опасных крыс, — пишет житель Жодино. — То есть если в городе много ворон, то будет меньше крыс и наоборот. Таким образом человек может выбирать, с кем ему делить город — с крысами земными или летучими.

По словам жодинца, если город решает, что с воронами жить лучше, чем с крысами, то нужно что-то предпринимать. Ворон надо селить на окраине города, где людей меньше, где есть деревья высокие. А гнезда надо убирать с центральных улиц, но только в срок, когда там не будет птенцов.

— Даже если гнездо будет разрушено, то весною вороны сделают новое. Могут и на новом месте. Их надо как бы цивилизованно выдавливать за пределы спальных районов, но давая возможность оставаться в экологии города, — пишет горожанин.

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