На борту разбившегося в Непале самолета были россияне

На борту разбившегося в Непале самолета были россияне4
- 15.01.2023, 11:48
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Никто не выжил.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находились 72 человека, все они погибли.
Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.
На борту разбившегося в Непале самолета находилось четверо россиян, сообщает ТАСС, ссылаясь на российское посольство.
«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян», — сказали в посольстве.
Посол РФ в Непале Алексей Новиков уже подтвердил гибель четырех россиян.