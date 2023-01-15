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На борту разбившегося в Непале самолета были россияне

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  • 15.01.2023, 11:48
  • 7,546
На борту разбившегося в Непале самолета были россияне

Никто не выжил.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находились 72 человека, все они погибли.

Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.

На борту разбившегося в Непале самолета находилось четверо россиян, сообщает ТАСС, ссылаясь на российское посольство.

«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян», — сказали в посольстве.

Посол РФ в Непале Алексей Новиков уже подтвердил гибель четырех россиян.

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