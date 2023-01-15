Финны платят по 200 евро за написание своих сообщений на украинских снарядах 2 15.01.2023, 11:53

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Жители страны помнят о российской агрессии 80 лет назад.

Попытка России поработить Финляндию закончилась позорным поражением 80 лет назад, но у финнов горькие воспоминания живы до сих пор.

SignMyRocket — это некоммерческая организация, которая собирает деньги для Вооруженных сил Украины. Сервис позволяет абсолютно любому желающему за определенную плату дистанционно написать свое послание на различных видах снарядов, которые Украина запускает в сторону российских захватчиков.

«Некоторые состоятельные и известные финны готовы заплатить более 200 евро за то, чтобы их послания написали на 155-миллиметровых артиллерийских снарядах для Украины», — пишет издание The Times со ссылкой на информацию сервиса SignMyRocket.

Марти Кари, бывший помощник главы военной разведки Финляндии, а ныне профессор Университета Ювяскюля, выбрал такие слова: «Счастливого Рождества от семьи Кари!» Его папа участвовал в обороне от СССР в 1940 году и был ранен в битве на Карельском перешейке.

Софи Оксанен, писательница и драматург, написала на своей странице в твиттере: «В этом году деньги, которые я могла бы потратить на фейерверки, пошли на защиту Украины. И у меня такое чувство, что мой финский дедушка (ветеран Финской войны) тоже прислал бы свои поздравления, как и мой эстонский дедушка из «Лесных братьев» вместе с родными братьями моей эстонской бабушки, погибшими от рук НКВД».

Однако не все в Финляндии положительно относятся к такой инициативе. Helsingin Sanomat, ведущее издание страны, написало, что некоторые сообщения переходят границу между оправданным моральным негодованием и гневом. Кати Порпеи, преподаватель истории России, сказала газете, что в Финляндии возрождается старый «дух мести».

После военного вторжения российской армии в Украину Финляндия, которая на протяжении десятилетий сохраняла нейтралитет, подала заявку на вступление в НАТО, объявила об увеличении расходов на оборону на 2 млрд евро и передала Украине 11 партий оружия (в том числе и противотанковые ракеты) на сумму около 190 млн евро. Население страны полностью поддержало такую политику, а 58% населения выступают за еще больший рост бюджетных расходов на оборону.

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