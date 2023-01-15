Названа крупа, способная защитить организм от многих болезней 1 15.01.2023, 12:00

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Она также косвенно способствует похудению.

Многие из добавляют в свой рацион рис, ведь он считается полезным и сытным продуктом. Но, оказывается, если заменить белый рис бурым, можно получить больше пользы и защитить свой организм от развития опасной болезни.

Ученые советуют заменить белый рис, в котором множество углеводов, бурым. Он чрезвычайно полезен для организма, помогает ему очищаться от шлаков и даже защищает от онкологических заболеваний.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на Food News.

Специалисты отмечают, что именно бурый рис в качестве гарнира способствует снижению риска развития злокачественных новообразований и заболеваний сердца. Все дело в том, что в составе бурого риса содержится большое количество селена и магния, предотвращающих накопление холестерина в артериях, которое провоцирует развитие сердечно-сосудистых патологий.

Также продукт содержит белки, основные минералы и клетчатку, важную для хорошей работы кишечника.

Ученые также констатируют, что новые исследования подтверждают значительный потенциал коричневого риса в области снижения риска онкологических заболеваний, например, рака толстой кишки и груди. Он также косвенно способствует похудению, так как выводит токсины и лишнюю жидкость, а также активирует метаболизм.

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