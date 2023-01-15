Белорусские пропагандисты «поцапались» с российскими

Белорусские пропагандисты «поцапались» с российскими9
- 15.01.2023, 12:13
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Что стало причиной раздора?
Главный пропагандист ОНТ Марат Марков в передаче на БТ заявил, что у него нет понимания, как будет работать новый «медиахолдинг» «союзного государства», и бросил камень в огород российских «коллег».
«Уже просто набило оскомину, когда мы говорим о том, что, имея колоссальные ресурсы, наши партнеры (в РФ — ред.) так и не смогли сдвинуть с мертвой точки простейшие вещи.
И когда мы говорим, что ютуб заблокировали повсюду, что там идет «пессимизация контента» (так он высказался о блокировке пропагандистских сюжетов — ред.), и Rutube при этом — мертворожденный ребенок, который до сих пор не могут развить, хотя обещали», — заявил пропагандист.
О реакции российский пропаганды на «шпильку» лукашиста пока неизвестно.