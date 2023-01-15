Российский маньяк, убивший более 80 женщин, попросился на войну с Украиной 15 15.01.2023, 12:17

9,548

Бывший милиционер рассказал о своей «мечте».

Бывший российский милиционер Михаил Попков, убивший более 80 женщин, признался в других убийствах и хочет отправиться в Украину воевать в рядах российских наемников, пишет The Insider.

Попков также известен как «ангарский маньяк». Он отбывает два пожизненных наказания. Телеканал «Вести Иркутск» сообщил, что сейчас Попкова этапировали из Мордовии в Иркутск из-за признания в убийствах, в которых он не был ранее обвинен.

Интервьюер спросил у Попкова, какое у него есть желание. Тот ответил, что хочет «в армию» и не против отправиться на войну, хотя и опасается холодов.

— Какая у вас мечта?

— В армию попасть.

— У вас есть желание?

— Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы может даже не задумываясь согласился. (…) С теплого помещения сейчас оказаться в траншее холодной… На сколько там человека хватит… Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это пол дела. Но мне еще может никто не предложить. Если свою военно-учетную специальность взять, то я так думаю, что она сейчас достаточно востребована, хотя сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 лет в тюрьме нахожусь в общем думаю, что это не так сложно будет быстро изучить.

Ангарский маньяк совершал преступления в период с 1992 по 2010 год главным образом в Ангарске и его окрестностях. При этом до 1998 года он работал в милиции. Попков убил свыше 80 женщин, а также одного милиционера. Был арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведенной еще в 2003 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».