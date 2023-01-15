В Хойниках водитель припарковался во дворе, открыл форточку и получил в лицо перцовый газ 2 15.01.2023, 12:20

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Что это было?

Уголовное дело за особо злостное хулиганство возбудили в отношении 29-летнего жителя города Хойники, который просто так распылил газовый баллончик в лицо водителю легковушки. Об этом сообщил 15 января приближенный к силовикам телеграм-канал.

Потерпевший припарковался у дома, но еще не успел выйти из автомобиля, как к нему подошел неизвестный. Мужчина открыл форточку узнать, что случилось, но подозреваемый, ничего не объясняя, распылил ему в лицо газовый баллончик.

Водитель вышел из авто и попытался задержать хулигана, но тот еще раз распылил газ, пнул машину и скрылся.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города. Свой поступок он не смог объяснить, сославшись на сильное опьянение.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет колонии.

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