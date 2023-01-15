Видеофакт: Украинские ПВО уничтожили сразу пять российских дронов «Ланцет»1
- 15.01.2023, 12:41
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Направленные на позиции ВСУ беспилотники разлетелись вдребезги.
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов-камикадзе «Ланцет», которыми оккупанты хотели атаковать ВСУ.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Facebook.
Вражеские беспилотники уничтожили подразделения ПВО 28-й омбр. Оккупанты с помощью дронов «Ланцет» хотели атаковать украинские позиции.
«Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка «разлетелась» вдребезги, как и беспилотники», - отметили в Сухопутных войсках.