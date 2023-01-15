Стало известно, какая погода придет в Беларусь в понедельник 15.01.2023, 12:49

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В двух областях выпадет сильный снег.

Преимущественно облачная погода, сильный снег и усиление ветра в некоторых регионах ожидаются в Беларуси 16 января.

Сильный снег синоптики прогнозируют в Витебской и Минской областях ночью 16 января и днем местами по северо-востоку, в связи с чем объявляется оранжевый уровень опасности. На севере республики усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/с.

В целом по стране будет преобладать облачная погода. на большей части территории Беларуси ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь.

В отдельных районах будут наблюдаться туман и гололед, на дорогах возможна гололедица. Ветер будет южным, ночью — порывистым, особенно в северной части страны. На остальной части республики ветер будет сильным, порывистым, а днем умеренным.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем по западу страны ожидается до 5 градусов выше нуля.