Стало известно, какая погода придет в Беларусь в понедельник
- 15.01.2023, 12:49
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В двух областях выпадет сильный снег.
Преимущественно облачная погода, сильный снег и усиление ветра в некоторых регионах ожидаются в Беларуси 16 января.
Сильный снег синоптики прогнозируют в Витебской и Минской областях ночью 16 января и днем местами по северо-востоку, в связи с чем объявляется оранжевый уровень опасности. На севере республики усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/с.
В целом по стране будет преобладать облачная погода. на большей части территории Беларуси ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь.
В отдельных районах будут наблюдаться туман и гололед, на дорогах возможна гололедица. Ветер будет южным, ночью — порывистым, особенно в северной части страны. На остальной части республики ветер будет сильным, порывистым, а днем умеренным.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем по западу страны ожидается до 5 градусов выше нуля.