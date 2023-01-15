Корбан: Анонимно выплачу $25 тысяч за информацию о военном преступнике, выпустившем ракету по Днепру 15.01.2023, 12:56

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Рашисты не безымянны.

За достоверную информацию о российском преступнике, выпустившем ракету по многоэтажке Днепра 14 января, объявлена награда в $25 тыс.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

Он отметил: «Уважаемые друзья, все мы знаем, что в Днепре сегодня произошло военное преступление рашистов.

Рашисты не безымянны. У каждого военного преступления есть фамилия, имя, звание, место службы.

Сегодня атаку проводил 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. г Шайковка. ТУ-22М3. в/ч 33310.

Позывной ведущего 42492. Пуск был совершен из района г. Курск, посадка в Рязани. Ракета Х-22.

Это тот самый негодяй, который запустил ракету по жилому дому в Днепре. В результате погибли люди и дети. Количество пострадавших до сих пор неизвестно

Фамилия, имя и адрес проживания военного преступника в РФ должно быть установлено для отправления правосудия.

Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от меня 25 000 у. е. на анонимных условиях. dniprohelp@proton.me».

Как известно, в результате ракетного удара 14 января по городу Днепр пострадала гражданская многоэтажка. На данный момент известно о 21 убитом и более 70 раненых.

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