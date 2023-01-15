Генерал «Армагеддон» опозорился, Пригожин следующий? 15.01.2023, 12:59

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Главарь ЧВК «Вагнера» поставил себя в крайне уязвимое положение.

Телеграм-канал «Родина слонов» написал о том, как Пригожин поставил себя в крайне уязвимое положение и смене Россией стратеги в войне.

— Отставка Суровикина с поста командующего объединенной группировки войск свидетельствует о провале его стратегии, направленной на уничтожение гражданской и инженерной инфраструктуры Украины. Теперь отдуваться за провалы на фронте придется уже топовым руководителям российского Минобороны: скамейка запасных опустела, а значит идеи у российской армии закончились.

Согласно стратегии Суровикина, ракетные атаки по украинской инфраструктуре должны были привести к ее критическому разрушению перед наступлением зимы, что означало бы фактическое прекращение функционирования Украины как государства, поставив под сомнение ее возможность сопротивляться российской агрессии. Однако спустя три месяца обстрелов украинская инфраструктура продолжает функционировать.

России, безусловно, удалось создать серьезные проблемы украинской энергетической инфраструктуре, однако этот ущерб оказался очень далек от первоначальных российских целей.

Регулярные ракетные атаки исчерпали российский запас ракет, привели к серьезному повышенному износу и так очень немолодого парка российской стратегической авиации, при этом Россия получила ряд болезненных ударов со стороны Украины по местам базирования российских дальних и стратегических бомбардировщиков.

По мере насыщения украинской ПВО как различными современными и не очень западными ракетными системами, а также эффективными и дешевыми с точки зрения стоимости одного выстрела ЗСУ Gepard и пикапами с прожектором и пулеметом, предназначенными для уничтожения «мопедов», дальнейшие попытки ракетных и «мопедных» атак на украинскую инфраструктуру уже теряют смысл, особенно с учетом уже скорого наступления весны.

Полагаю, что в дальнейшем Россия откажется от регулярных обстрелов украинской энергетической системы: результата они не приносят, каждая новая атака приводит к объявлению новых поставок зенитных систем Украине, при этом ракетные обстрелы обходятся очень дорого, что в условиях стремительного падения бюджетных доходов становится уже критически важным фактором.

Учитывая, что Россия уже давно утратила возможность восполнять парк стратегической авиации, сейчас ей необходимо сосредоточиться на сохранении ресурса дальних ракетоносцев и восполнении запаса существенно истраченных ракет на случай ухудшения военного положения России. Возможно, в ближайшее время еще и состоится одна такая несущественная атака, но лишь для того, чтобы смена стратегии не была так явно заметна после смены руководителя СВО.

Как предполагалось еще летом, к началу нового года Россия должна была столкнуться со снарядным голодом, что и подтверждается значительным снижением количества артиллерийских выстрелов, которые ежедневно наносит Россия.

Таким образом, единственной оставшейся возможностью для российской армии остается попытка закидать Украину мясом, отработку которой сейчас наглядно демонстрирует ЧВК «Вагнер» в Бахмуте и Соледаре.

Чрезвычайную активность Пригожина в последние месяцы многие связывают с ростом его влияния. Однако, скорее всего, эта публичная активность была отвлечением внимания от неудач его ЧВК под Бахмутом, который они не могли взять на протяжении многих месяцев. Телеграм-каналы ранее сообщали о том, что «Вагнеру» могут сократить его неограниченное финансирование из-за его неспособности показывать результат.

Опасаясь попасть в опалу, Пригожин был вынужден существенно усилить атаки на Бахмут и Соледар, чтобы добиться хоть какого-то успеха. При этом практически все военные специалисты указывают на то, что действия ЧВК бессмысленны с точки зрения военной стратегии и ведут лишь к чрезвычайно высоким потерям ее бойцов.

Поспешив с преждевременным объявлением о взятии Соледара, Пригожин поставил себя (или поставили его?) в крайне уязвимое положение. Отступить оттуда он уже не может, однако попытка захватить этот поселок городского типа грозит полной утратой военного потенциала самой ЧВК.

Вероятно, именно этим можно объяснить то, что ВСУ стремятся удержать Соледар, хотя они могли бы отступить на более укрепленные рубежи. Пригожин вынужден кидать всех своих людей под шквал огня ВСУ, иначе рискует быть объявленным брехуном, что в среде урков, из которых он родом, будет означать полную утрату им авторитета. Учитывая то, что Пригожин настроил Минобороны против себя, Шойгу и Герасимов непременно воспользуются провалом Пригожина, чтобы существенно ослабить его влияние.

Удержание ВСУ Соледара и Бахмута, которое будет означать практически полный разгром ЧВК Вагнера, будет не менее важной победой для Украины, чем освобождение Харьковской области и Херсона. Хотя мобилизационный ресурс России еще пока можно считать относительно неограниченным, ресурс заключенных, готовых пойти на смерть, уже практически исчерпан.

При этом именно «Вагнер» из-за своего контингента мог позволить себе закидывать мясорубку мясом в надежде ее сломать, из-за чего была наиболее опасной, в то время как российская армия себе такого позволить не может из-за риска недовольства как в самой армии, так и родственников мобилизованных.

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