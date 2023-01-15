Экономист: В Беларуси подорожали все товары, за исключением одного 15.01.2023, 13:07

В стране разразилась рекордная инфляция.

В Беларуси происходит падение реальных зарплат в белорусских рублях и сопоставимых ценах, которое называется уменьшением реальных зарплат.

Сокращение реальных зарплат по отношению к 2021 году стартовало в марте. Так, реальная зарплата за март упала к сопоставимому месяцу 2021-го на 0,7%, за апрель — на 4,5%, за май — на 5,7%, за июнь — на 4,2%, за июль — на 5,9%, за август и сентябрь — на 4,0%, за октябрь — на 4,5%, за ноябрь — на 2,0% (лучший показатель за 8 месяцев).

Ситуацию «Свободные новости плюс» обсудили с экономистом Львом Марголиным.

— В прошлом году страна закончила с рекордной инфляцией, подорожали буквально все товары, за исключением одного – американского доллара. Поэтому переводить зарплату в доллары не совсем корректно.

Я уверен, что и январская зарплата будет бить рекорды: сразу после нового работникам выплачивают и 13-ую зарплату, и премии, и другие выплаты. А вот с февраля уже начнется реальная жизнь и средняя зарплата вернется к традиционным 500 долларам.

На повышение зарплат может влиять и еще один фактор: многие предприятия – кто под давлением обстоятельств, кто по своей воле – избавляются от лишних работников. Как известно, в нашей стране безработица не растет, а лишние люди на рынке труда уезжают из страны. Вот за счет сокращение рабочих мест тоже может происходить увеличение зарплаты. Но в любом случае в 2023 году средняя зарплата далеко от 500 долларов не уйдет.

Я бы предложил зарплату переводить не в доллары, а пересчитать в рублях, но скорректировав на 15,5% инфляции (хотя инфляция, судя по всему, выросла больше). Так вот, получил работник 1750 рублей, отнимем от нее 15,5% инфляции и получаем в результате ту же зарплату, которая была на начало года.

– Раз растут зарплаты, значит, экономика чувствует себя хорошо. Тогда почему же государство обложило всех граждан налогами, а бюджет сверстало с огромным дефицитом?

– Нужно разделять экономику и государство. Даже в наших условиях, где значительная часть экономики является государственной, государство может оперировать только налогами и дивидендами высокорентабельных предприятий. Если в прошлом году еще можно было подоить «Беларуськалий», перерабатывающие предприятия, то в этом высокорентабельные хоть и останутся, но в гораздо меньшем количестве. Получается, теперь отсюда уже не сильно возьмешь – туда, наоборот, надо давать. Хорошо, если экономика еще работает, если она не ушла в глубокий аут – ведь могло быть гораздо хуже. Средняя рентабельность снизилась (окончательный результат станет известен после годовых отчетов), и в этом году она будет еще ниже, чем в прошлом. Так что в 2023-м бюджет может недополучить гораздо больше, чем прежде.

Знаете, экономисты предрекают трудные времена российской экономике. А мы как ребенок у мамки: если мамка сыта, тогда и ребенок сыт, мамка голодает – и ребенок на голодном пайке.

– Независимые эксперты не берутся прогнозировать состояние беларусской экономики: разбежка в прогнозах составляет от роста ВВП на 3% до его падения на 10%. Ситуация в экономике настолько непредсказуемая?

– Другие прогнозы роста, за исключением правительственных подсчетов, мне не попадались.

Вопрос в том, в чем исчислять ВВП. В наших рублях ВВП может вырасти даже больше, чем на 3%, но здесь есть одно «но»: белорусский рубль может рухнуть вслед за российским.

Скажу просто: источников роста нет. Единственный источник роста – это инвестиции; нет инвестиций – нет никакого роста.

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