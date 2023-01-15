Ученые из Гарварда смогли обратить старение вспять 3 15.01.2023, 13:24

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Успешные эксперименты проведены на мышах и приматах.

Международная команда ученых, которую возглавили генетики Гарвардской медицинской школы, опубликовала результаты исследования, которое продолжается 13 лет. Ученые показали на мышиных моделях, что за процесс старения отвечают сбои в эпигенетической программе клеток. Если восстановить нормальную работу эпигенетики, организм можно омолодить. Уже начались эксперименты на нечеловеческих приматах, пишет cell.com.

Дэвид Синклер, профессор генетики Гарвардской медицинской школы, заявил: «Мы хотим взять постаревшего или больного человека, и сделать так, чтобы все его тело или определенный орган снова стали молодыми, чтобы болезнь исчезла»

«Мы считаем, что наше исследование является первым, которое показывает эпигенетические изменения как основную движущую силу старения у млекопитающих», — говорит ведущий автор работы Дэвид Синклер, профессор генетики Гарвардской медицинской школы.

Обширная серия экспериментов команды дает долгожданное подтверждение того, что изменения ДНК не являются единственной и даже основной причиной старения. Скорее результаты показывают, что химические и структурные изменения в хроматине — комплексе ДНК и белков, формирующих хромосомы, — подталкивают старение, не изменяя самого генетического кода. Но манипулировать молекулами, которые контролируют эпигенетические процессы, гораздо легче, чем восстанавливать мутации ДНК. Ученые считают, что для предотвращения и лечения возрастных повреждений, нужно действовать именно эпигенетическими методами.

«Мы надеемся, что эти результаты станут поворотным моментом в нашей способности контролировать старение», — сказал Синклер. — «Это первое исследование, показывающее, что мы можем точно контролировать биологический возраст сложного животного, что мы можем биологический возраст увеличивать и уменьшать».

Результаты на мышиных моделях убедительные, но говорить о том, что завтра мы все в одночастье помолодеем все-таки рановато. Результаты необходимо воспроизвести на более крупных млекопитающих и на людях. В настоящее время уже ведутся исследования на нечеловеческих приматах. Пока все подтверждается.

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