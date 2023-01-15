«Российская ракета вырвала сердце» 3 15.01.2023, 13:32

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Сестра убитой в Днепре девочки поделилась эмоциями.

Российский теракт в Днепре 14 января забрал десятки жизней украинцев. Родственники погибших делятся своим горем в социальных сетях.

Одной из жертв путинских оккупантов стала 15-летняя девочка. Об этом написала сестра погибшей в Instagram.

Девушка написала, что российский удар ракетой по многоэтажному дому в Днепре забрал жизнь ее 15-летней сестры.

Также она опубликовала фотографию ребенка, которого убили российские войска.

«14. 01. 23 российская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни», – написала девушка.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди. Погиб по меньшей мере 21 мирный житель, ранены 73 человека, среди которых дети.

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