Умер Вахтанг Кикабидзе 11 15.01.2023, 13:34

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Знаменитому актеру было 84 года.

В Грузии в возрасте 84 лет умер знаменитый киноактер, певец, автор песен, кинорежиссер, сценарист, политический деятель Вахтанг Кикабидзе.

Об этом сообщает грузинское ТВ «Мтавари Архи».

В последние годы жизни актер серьезно болел.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году он дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах», а через год снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!».

Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Следующим знаковым фильмом стала картина «Мелодии Верийского квартала». В 1977 году вышел фильм знаменитый фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

За свою жизнь Вахтанг Кикабидзе был признан народным артистом Грузинской ССР, заслуженным артистом Украины, был лауреатом Государственной премии СССР.

С 2020 года он был депутатом парламента Грузии VII созыва.

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