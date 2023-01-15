Чудом выжившая в ванной девушка раскрыла детали удара РФ по Днепру 3 15.01.2023, 13:59

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За спасением 23-летней Анастасии из разрушенной многоэтажки вчера наблюдал весь мир.

Девушка, за спасением которой после ракетного удара по Днепру вчера наблюдал весь мир, сейчас находится в больнице. 23-летняя Анастасия в сентябре потеряла любимого, который защищал Украину от российских оккупантов.

«У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую кроме большой пустоты внутри. Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Влада, Фотика для собратьев и Котика для меня больше нет... я чувствовала, что он будет меня оберегать. Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он уберег, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги», - написала девушка на своей странице в Instagram.

Она отметила, что ничего не знает о судьбе своих родителей, которые на момент удара российской ракеты в жилую многоэтажку находились на кухне.

«Я не знаю, где родители. Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил. Вспоминаю дурацкие шутки отца сегодня, как с мамой фоткали щенков. Ели мамин Удон», - поделилась пострадавшая украинка.

Кроме того, она опубликовала в сторис фото из больницы. Девушка пожаловалась на клевету в ее адрес под постом о ее любимом, которые погиб в сентябре.

14 января россияне выпустили по городам Украины 38 ракет, одна из которых попала в многоэтажку в Днепре. В доме проживало около 1700 человек.

В результате атаки один из подъездов дома полностью уничтожен. Там могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. В доме отключен свет, газ и вода, а более 1000 человек нуждаются в жилье. Отмечается, что удар по многоэтажке был нанесен россиянами ракетой Х-22.

По состоянию на 07:25 15 января сотрудники ГСЧС спасли из разрушенной многоэтажки 38 человек, из них шестеро детей. Под завалами погиб 21 человек, из которых один ребенок, ранены 73 человека, в том числе 14 детей.

По данным председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, более 40 раненых в больницах, четверо в реанимации - тяжелые. По его данным, остается неизвестной судьба еще более 40 человек.

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