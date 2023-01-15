Путин пошел в ва-банк 4 15.01.2023, 13:55

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Кремль проиграл, поставив все на одну карту.

Российский диктатор Владимир Путин пошел в ва-банк в войне против Украины. Но у него нет шансов на победу.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Нийнисте в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

Так, оценивая текущую ситуацию между Россией и Украиной, он заявил, что она «намного хуже», чем то, что он мог представить год назад.

«Я это расценил так, что он поставил все на войну, говоря о «навсегда». Он, как в покере, пошел ва-банк. Меня до сих пор волнует то, что мы имеем дело с тем, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. Что значит, если ты проиграл, когда поставил все?» - заявил Нийнисте, комментируя «референдумы» россиян на оккупированных территориях Украины.

Он подчеркнул, что это не просто «война между солдатами», а против украинского общества и инфраструктуры.

«Это полномасштабная война, и, пожалуй, самое страшное, что ей не видно конца», - отметил Нийнисте.

Также он высоко оценил решительность украинцев и упомянул о советско-финской войне, сравнив действия Путина со Сталиным.

«Этим авторитарным лидерам сложно понять, что люди в свободных демократических странах имеют собственные принципы и сильную волю», - добавил Нийнисте.

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