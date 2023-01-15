«Высшее образование — это не для всех» 2 15.01.2023, 14:20

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Лукашисты решили «скорректировать» квоты приема на бюджет и платную форму в белорусских вузах.

В этом году сокращать цифры приема на бюджетную форму обучения в вузах не планируется. Об этом рассказал пропагандистам БелТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

— Мы планируем в этом году бюджетные цифры приема не сокращать. Да, будет корректировка плановых цифр в сторону увеличения приема где-то в региональных вузах, где-то увеличим и в столичных на востребованные специальности: медицинские, педагогические и так далее. Но в целом бюджетные цифры сохранятся. По платным — определенная корректировка произойдет в сторону уменьшения, потому что те результаты анализа, которые мы имеем за прошлые годы, говорили о том, что и так планы приема на платные формы не выполнялись. То есть определенная корректировка будет, — рассказал Сергей Касперович.

По его словам, новая модель правил приема позволяет формировать необходимое понимание, что «высшее образование — это не для всех».

— Высшее образование — это конкурс, это серьезный отбор. Те, кто принял решение поступать в вуз, должны осознавать это и быть готовыми к этому. Также все должны понимать, что экономике нужны и рабочие кадры, нужны специалисты среднего звена, среднего специального образования, — заключил начальник главного управления.

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