СМИ: Российского бойца ММА Гаглоева задушили подушкой в вагоне поезда Москва-Владикавказ 15.01.2023, 14:28

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Тело обнаружили во время остановки в Ростове-на-Дону.

Российский боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев умер на верхней полке плацкартного вагона поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, сообщает ТАСС.

О гибели 25-летнего спортсмена стало известно во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

«Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено», — сообщили в полиции Северной Осетии.

Однако телеграм-канал Baza опубликовал совсем другую версию событий.

По данным канала, боец ММА Георгий Гаглоев найден погибшим в поезде Москва-Владикавказ. По предварительным данным он был убит. Возможно, его убийство связано с тем, что Георгий продолжал активно искать свою тетю — Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чечне. Родные считают, что ее убили.

По предварительным данным, бойца ММА задушили подушкой в вагоне. Тело Гаглоева было обнаружено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Источники не исключают, что причиной убийства могли стать активные поиски Георгием своей тети - Риммы Гаглоевой.

Год назад женщина исчезла вместе с помощником в Чечне, а перед пропажей ее машину кто-то преследовал.

57-летняя Римма прилетела 6 февраля из ОАЭ в аэропорт Грозного. Вместе с помощником она села в «Тойоту» и отправилась домой в Северную Осетию через Ингушетию.

Позже следователи выяснили, что еще в Чечне машину Гаглоевой преследовала серебристая «Приора» с местными номерами. Полный маршрут по камерам отследить не удалось — в какой-то момент «Тойота» Гаглоевой пропала из виду.

Однако через некоторое время машина попала на камеры уже в Ингушетии, на заправке около города Сунжа. Там «Тойота» Гаглоевой остановилась, из нее вышел неизвестный мужчина и пересел в ту самую «Приору», после чего отправился в сторону Чечни. Судя по всему, «Тойоту» специально отогнали на заправку, где ее в тот же день и обнаружили. При осмотре в машине нашли несколько мобильников, паспорта и 3 тысячи долларов, а еще банковские карты, на которых лежали крупные суммы. Полицейские пытались выйти на владельца «Приоры», но его телефон оказался ненастоящим.

Исчезновение Гаглоевой вызвало большой резонанс на Кавказе. Римма занималась снятием сглаза и порчи, среди ее клиентов были богатые люди, высокопоставленные чиновники и бизнесмены (в ОАЭ она, кстати, тоже летала по заказу). Возможно, исчезновение женщины связано с ее «работой» — ведь, судя по осмотру машины, деньги похитителей не интересовали.

Известно, что племянник гадалки — боец ММА Георгий Гаглоев — активно занимался поисками Риммы.

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