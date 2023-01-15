Контрнаступление ВСУ под Бахмутом: подразделение TERRA громит войска РФ

Контрнаступление ВСУ под Бахмутом: подразделение TERRA громит войска РФ1
- 15.01.2023, 14:36
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Опубликовано видео боя на самом «горячем» участке.
Полк ВСУ «Азов» принимает участие в боях на Бахмутском направлении. «Азовцы» поделились кадрами своей боевой работы на одном из самых «горячих» участков фронта - под Бахмутом. Там громит российских оккупантов азовское подразделение TERRA.
Ролик был опубликован на канале TERRA в YouTube.
В видео была запечатлена работа группы аэроразведки. Бойцы ведут наблюдение за активностью оккупационной армии РФ на Бахмутском направлении, корректируя огонь Д-30 и миномета 120 мм по технике и живой силе врага.
«Контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Пехота ВСУ продолжает продвигаться. Враг подвозит резервы для сопротивления. Украинская артиллерия разносит пункты сбора русни и не дает врагу скапливаться. Пути подвоза взяты под огневой контроль», - описали военные ситуацию на этом тяжелом направлении.