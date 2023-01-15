Как выглядят самые дорогие и самые дешевые квартиры в белорусских регионах 15.01.2023, 14:44

Пульс рынка недвижимости «измерили» на примере Бреста.

Журналисты «Брестской газеты» просмотрели самые актуальные на начало 2023 года объявления о продаже квартир в городе. Стало известно, какие суммы просят за самые дешевые и самые дорогие варианты 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры, и в каком состоянии жилье.

1-комнатная квартира на Граевке

$18 000

Квартира на Шоссейной заявлена на срочную продажу. Расположена на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1986 года постройки. Есть балкон. Общая площадь — 30,3 кв. м.

Квартира без ремонта.

1-комнатная квартиры на проспекте Машерова

$92 000

Квартира находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Общая площадь — 37,3 кв. м. Есть застекленная лоджия, душевая кабина, встроенный кухонный гарнитур. Квартира с индивидуальными дизайнерскими решениями, с декоративной отделкой венецианской и фактурной штукатуркой. Окна выходят на две стороны.

2-комнатная квартира в исторической части центра

$25 800

Квартира на улице Советских Пограничников в кирпичном доме 1917 года постройки. Общая площадь — 32 кв. м. Этаж второй из двух. Высокие потолки. Окна выходят во двор.

2-комнатная квартира на Ковалевке

116 000$

Квартира на 16-м этаже в доме 2016 года постройки по улице Октябрьской Революции. Общая площадь — 66 кв. м. Квартира с индивидуальными дизайнерскими решениями. В зале окна во французском стиле, на стенах обои Роберто Кавалли, есть декоративная отделка венецианской штукатуркой, камнем и художественная роспись. Полы — паркет с подогревом. Ванна чугунная, мойка из камня. В доме установлена система видеонаблюдения, квартира находится под охраной.

3-комнатная квартира на Граевке

$31 500

Квартира по улице Шоссейной в кирпичном доме 1950 года постройки. Находится на первом этаже из двух. Общая площадь — 52,7 кв. м. Двухсторонняя планировка, высокие потолки, полы дощатые/линолеум. Имеется подвал. Дом после капитального ремонта и, как заявлено, очень теплый.

3-комнатная квартира по улице Стафеева

$109 000

Квартира улучшенной планировки с ремонтом из дорогостоящих материалов, в элитном доме 2008 года постройки. Имеется два санузла, кладовая, в гостиной — французский балкон, полы — паркетная доска и плитка. Подъезд оборудован системой видеонаблюдения.

4-комнатная квартира по улице Брестских Дивизий

32 900 $

Квартира расположена на пятом этаже пятиэтажного панельного дома 1975 года постройки. Общая площадь — 58,9 кв. м. Есть балкон из зала. Пол — доска. Квартира требует ремонта, есть возможность перепланировки. Есть сарай в подвальном помещении. Благоустроенный двор.

4-комнатная квартира по улице Энгельса

$245 000

Квартира расположена в восьмиэтажном кирпичном доме 2002 года постройки на первом этаже. Общая площадь — 177 кв. м. Два санузла, две застекленные лоджии, двухуровневые потолки, полы из ясеневого паркета, в ванной итальянская плитка. Квартира с индивидуальными дизайнерскими решениями. Кухня и бытовая техника — немецкие.

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