Голос услышали под завалами: в Днепре чудом спасли еще одну женщину 1 15.01.2023, 14:50

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Ее обнаружили благодаря «минуте тишины».

Ночью спасатели услышали из-под завалов разрушенного ударом оккупантов дома в Днепре голос женщины. Сегодня утром ее удалось спасти, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

«Под завалами разрушенного дома в Днепре спасатели услышали голос женщины. Сейчас продолжаются работы по ее освобождению», - сообщали в ГСЧС около 2 часов ночи и опубликовали видео с места.

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что видел начало этой операции собственными глазами.

«Где-то на пятом этаже спасатели нашли человека, который подавал сигналы, что он жив. Подогнали кран, подогнали носилки, чтобы эвакуировать. Будем молиться, чтобы этого человека спасли. На моих глазах подъехала скорая, реанимационный автомобиль. Я считаю, что нам удалось спасти еще одного человека», - сказал он в эфире телемарафона.

По словам министра внутренних дел, спасательная операция длилась 10,5 часов. Услышать голос женщины под завалами удалось во время «минуты тишины» около часа ночи. В 11:30 она была спасена из-под завалов.

Как отметил мэр Днепра, по состоянию на сейчас разыскивается еще 40 человек, которые могут быть под завалами дома. Из-за этого общее число жертв может существенно возрасти.

«По состоянию на 11:00 погиб 21 человек, из них один ребенок. Травмирован 71 человек, из них 13 детей. Спасено 38... Я думаю, что жертв будут десятки. Есть проблема, что сейчас на улице температура минус. Есть шансы найти людей в стояках, находящихся возле основного места провала. Надеемся, что найдем кого-то еще. Я думаю, что мы закончим (спасательную операцию - ред.) в три ночи», - сказал он.

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