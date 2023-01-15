Путин насмешил абсурдным заявлением о войне в Украине 22 15.01.2023, 15:18

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Утилизация более 100 тысяч россиян входила в планы Кремля?

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что война в Украине якобы идет по плану, разработанному минобороны оккупантов.

Такое заявление он сделал в интервью российским пропагандистам. Соответствующее видео уже опубликовали в Сети.

Динамика «спецоперации», как Путин называет войну, якобы положительная. Все развивается в рамках плана минобороны и генштаба, заявил хозяин Кремля.

Исходя из его слов, гигантские потери оккупантов (более 100 тысяч уничтоженных солдат РФ), также входят в «планы минобороны».

Отметим, что о катастрофических потерях среди оккупантов Путин предпочел не вспоминать.

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