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Путин насмешил абсурдным заявлением о войне в Украине

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  • 15.01.2023, 15:18
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Путин насмешил абсурдным заявлением о войне в Украине

Утилизация более 100 тысяч россиян входила в планы Кремля?

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что война в Украине якобы идет по плану, разработанному минобороны оккупантов.

Такое заявление он сделал в интервью российским пропагандистам. Соответствующее видео уже опубликовали в Сети.

Динамика «спецоперации», как Путин называет войну, якобы положительная. Все развивается в рамках плана минобороны и генштаба, заявил хозяин Кремля.

Исходя из его слов, гигантские потери оккупантов (более 100 тысяч уничтоженных солдат РФ), также входят в «планы минобороны».

Отметим, что о катастрофических потерях среди оккупантов Путин предпочел не вспоминать.

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