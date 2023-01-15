Путин насмешил абсурдным заявлением о войне в Украине

Путин насмешил абсурдным заявлением о войне в Украине22
- 15.01.2023, 15:18
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Утилизация более 100 тысяч россиян входила в планы Кремля?
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что война в Украине якобы идет по плану, разработанному минобороны оккупантов.
Такое заявление он сделал в интервью российским пропагандистам. Соответствующее видео уже опубликовали в Сети.
Динамика «спецоперации», как Путин называет войну, якобы положительная. Все развивается в рамках плана минобороны и генштаба, заявил хозяин Кремля.
Исходя из его слов, гигантские потери оккупантов (более 100 тысяч уничтоженных солдат РФ), также входят в «планы минобороны».
Отметим, что о катастрофических потерях среди оккупантов Путин предпочел не вспоминать.