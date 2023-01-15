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Видеофакт: Машина без водителя несколько минут кружила по Барановичам

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  • 15.01.2023, 15:21
  • 5,404
Видеофакт: Машина без водителя несколько минут кружила по Барановичам

Инцидент произошел на улице Сержанта.

Девушка, приславшая в редакцию Intex-press видео необычного происшествия, рассказала журналистам, что машина ездила по кругу минут пять, водителя рядом не было. Как и почему она тронулась и поехала, девушка не видела.

– С самого начала я не видела, как было. Кружила машина вокруг, водителя не было. Люди кричали машинам, чтобы не ехали. Такой «кипиш» был, – сказала девушка.

По словам горожанки, случайные прохожие пытались как-то остановить автомобиль, но смогли сделать это, только разбив стекло водительской двери.

– Мы уже водителя не дожидались. Но когда ехали домой примерно через час, на месте уже работало ГАИ, – рассказала девушка.

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